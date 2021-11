Weltpremiere für den neuen Kia Niro

Kia hat auf der Seoul Mobility Show den neuen Niro vorgestellt. Die neue Generation des Crossovers soll im kommenden Jahr mit Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und reinem Elektroantrieb starten. Das Design ist stark von der 2019 vorgestellten Studie Habaniro beeinflusst und zeigt breite, farblich kontrastierende C-Säulen, die am Heck in bumeranförmige Rückleuchten übergehen. Das weiterentwickelte „Tigergesicht“ erstreckt sich nun unterhalb der Motorhaube über die gesamte Breite des ausladenden Frontstoßfängers und wird von LED-Tagfahrlichter in Form einer „Herzschlagkurve“ flankiert.

Im Innenraum setzt Kia auf nachhaltige Materialien. So besteht etwa der Dachhimmel aus recyceltem Tapetenmaterial oder die Sitze werden aus Bio-Polyurethan mit Tencel aus Eukalyptusblättern hergestellt. Im asymmetrisch gestalteten Armaturenbrett sind Infotainment-Bildschirm und Lüftungsdüsen mit trapezförmigen Einfassungen integriert.



Konkrete Angaben zu Technik und Ausstattungen machen die Koreaner noch nicht. Nur soviel: Die Plug-in-Hybrid- und Hybridversionen sollen über einen „Greenzone Drive Mode“ verfügen, der das Antriebssystem abhängig von der Batterieladung auf der Grundlage von Navigationshinweisen und historische Fahrdaten automatisch auf reinen Elektrobetrieb umschalten kann – zum Beispiel beim Befahren von Umweltzonen in Wohngebieten, in der Nähe von Schulen und Krankenhäusern oder an häufig angesteuerten Orten, wie dem Zuhause oder Arbeitsplatz des Fahrers. (aum)