Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Nur die Fotos und Videos, deren Daten auch wirklich heruntergeladen werden, erfasst das Zählwerk der Software. Ein schlichtes Anklicken führt nicht zu einem zählbaren Ergebnis. Umso beeindruckender wird die Zahl von 771.066 Downloads, davon rund 10.000 Videos. Bei den Texten ist die Unterscheidung zwischen Anklicken, paste & copy und herunterladen nicht eindeutig, liegt aber vermutlich immer zu niedrig, weil Texte von unseren Abnehmern in deren Medien „vervielfältigt“ werden.

Von den 389.102 Textzugriffen waren dies die Top Ten der Woche:



1. Kommentar: Vom schönen Schein des Elektroautos

2. Der Toyota Yaris Cross übertrifft die Erwartungen

3. Auch Österreich schließt sich der e-Fuel-Allianz an

4. Hyundai pflegt das Erbe: Grandeur als Restomod

5. Praxistest Skoda Octavia Combi iV: Überzeugende Kombination

6. Vorstellung Toyota Aygo X: Mikro-SUV für den City-Einsatz

7. Die EU stellt sich bei klimaschonenden e-Fuels quer

8. Praxistest Hyundai Bayon: Zweieinhalb Zentimeter bis zum SUV

9. Beste Noten für den Mazda CX-5 beim amerikanischen Crashtest

10. Fahrbericht Aprilia Tuareg 660: Bestseller-Gene inklusive



771.066 Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche von unseren Servern an die Abnehmer als Downloads ausgeliefert. Gefragtestes Video war das Footage vom Opel Rocks-e. Bei den Fotos lag das des Subaru Solterra ganz vorn. (aum)