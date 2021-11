Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Bemerkenswert auch, dass unsere Medien im Monat Oktober neben den Profis in den Redaktionen wieder fast 350.000 Leser (unique user) erreicht haben, im Konzert der Fachmedien eine beeindruckende Zahl.

Von den abgerufenen Texten der Woche waren dies die Top Ten:



1. Ohrfeige für Lamborghini: Designer Gandini fühlt sich verraten

2. Vorstellung Ford Mustang Mach-E GT: Supersportwagen ohne Superlativ

3. Brembo Sensify: In Zukunft wird anders gebremst

4. Vorstellung Range Rover: Land Rover schlägt ein neues Kapitel auf

5. ADAC: Für die Klimaschutzziele braucht es e-Fuels

6. Fahrbericht Hyundai Staria: Der Bulli bekommt Konkurrenz

7. Historie und Histörchen (93): Harter Hund mit eisernem Besen

8. Vorstellung Fiat Ducato: Der Goldesel wird elektrisch

9. Praxistest Hyundai i20 N Performance: Mission erfolgreich

10. „German Car of the Year 2022“: Die Finalisten stehen fest



525.448 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag das des Volkswagen T7 ganz vorn, bei den Videos die Kameramitfahrt auf der Nordschleife von Jörg Bergmeister im Porsche Cayman 718 GTS. (aum)