Toyota in Europa auf Wachtumskurs

Toyota ist in Europa auf Wachstumskurs: In den ersten neun Monaten verkauften die Japaner insgesamt 864.904 Fahrzeuge der beiden Marken Toyota und Lexus. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies eine Steigerung von 21 Prozent. Auch gegenüber den drei Vor-Corona-Quartalen 2019 steht ein Plus von drei Prozent. Der Marktanteil kletterte um 0,6 Punkte auf den Rekordwert von 6,7 Prozent.

Toyota bleibt damit die zweitgrößte Pkw-Marke in Europa: Von Januar bis September 2021 wurden 805.181 Fahrzeuge abgesetzt, was einen Zuwachs von 21 Prozent bedeutet. Der Marktanteil stieg um 0,7 Punkte auf 6,4 Prozent. Zu den beliebtesten Modellen gehören der Kleinwagen Yaris, die kompakte Corolla-Baureihe und das Kompakt-SUV RAV4, die zusammen 57 Prozent des Gesamtabsatzes ausmachen. Mehr als drei Viertel der Top-3-Fahrzeuge waren dabei mit Hybridantrieb unterwegs. Modellübergreifend hat Toyota 470.712 Hybridfahrzeuge verkauft, ein Plus von 38 Prozent. (aum)