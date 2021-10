ZF erhöht Anteile an Automotive-Security-Spezialisten

ZF wird seine 2016 erworbenen Anteile an dem Friedrichshafener Software-Unternehmen „doubleSlash“ zum 1. Oktober 2021 von 40 auf 51 Prozent erhöhen. Die Software-Spezialisten werden am Markt weiter unabhängig agieren. Gemeinsam entwickeln beide Software zum Beispiel „Over-the-Air“-Updates. Automotive-Security-Spezialist „doubleSlash“ bringt dabei sein Know-how bei der sicheren Übertragung der Daten ein. In den vergangenen fünf Jahren ist der Umsatz des Unternehmens von zehn auf 25 Millionen Euro gewachsen, die Zahl der Mitarbeiter von 120 auf 250. (aum)