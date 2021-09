Tödlicher Unfall in der Supersport-300-Klasse

Das Rennwochende der Superbike World Championship im spanischen Jerez wurde vom tödlichen Unfall eines Nachwuchsfahrers überschattet. Der 15-jährige Spanier Dean Berta Viñales war in der Klasse Supersport 300 am Sonnabend mit seiner Yamaha in einen Massensturz verwickelt und von mehrerer nachfolgenden Fahrern überrollt worden. Die übrigen Rennen des Tages wurden daraufhin abgesagt. In Abstimmung mit der Familie des Verunglückten wurden am Sonntag noch zwei Läufe der World-SBK-Klasse über je 20 Runden ausgetragen. (aum)