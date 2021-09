Lexus hält die Tennisspieler mobil

Lexus wird das Tennisturnier „Davis Cup by Rakuten Finals“ vom 25. November bis 5. Dezember 2021 in Madrid als Automobilpartner begleiten. Die Marke ist unter anderem für den Transport der Tennisspieler und Mannschaften der 18 teilnehmenden Nationen verantwortlich. Neben der spanischen Hauptstadt werden die Spiele der Gruppenphase und das Viertelfinale auch in Innsbruck (Österreich) und Turin (Italien) ausgetragen. Passend dazu nimmt Lexus in der jetzt gestarteten Kampagne zur Einführung des neuen NX Bezug auf den Tennisport. (aum)