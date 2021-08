Goodyear-Umfrage: Ein neuer Baum für jede Antwort

25 Prozent der vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen in Europa entstehen nach Angaben der Europäischen Kommission im Transportsektor. Ab 2025 sollen der CO2-Ausstoß neuer, schwerer Lkw deshalb um 15 Prozent und ab 2030 um 30 Prozent reduziert werden. Daneben wollen auch Konsumenten immer öfter bei Unternehmen einkaufen, die sich für die Umwelt einsetzen. Für kommerzielle Flotten erfordert die Umstellung auf umweltfreundlichere Mobilität bei gleichzeitiger Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit eine klare Strategie und intelligente Maßnahmen.

Mit einer europaweiten Umfrage möchte der Reifenhersteller Goodyear herausfinden, welche Maßnahmen zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks Transportunternehmen aktuell ergreifen, und welche Zukunftspläne sie haben. Die Sustainable Reality Survey 2021 soll aufzeigen, welche Ergebnisse Lkw-Flotten und Transportunternehmen in punkto Nachhaltigkeit erzielen und welche Hürden sie dafür im täglichen Geschäft überwinden müssen. So soll ein realistischer Blick auf Nachhaltigkeit in der Praxis entstehen.



Für jeden Flottenbetreiber, der an der Umfrage teilnimmt, pflanzt Goodyear einen Baum in Zusammenarbeit mit Tree-Nation, einer gemeinnützigen Organisation, die über eine einheitliche Plattform weltweit Aufforstungsmaßnahmen organisiert. Die Befragung kann über den Link https://www.sustainablerealitysurvey.eu/de aufgerufen werden. (aum)