Ford startet „Ford Mobil“

Ford startet sein Programm „Ford Mobil“ und bietet dabei seinen Werkstattkunden ein Ersatzfahrzeug bereits ab zehn Euro am Tag. Das Angebot startet mit den Modellen Fiesta, Ecosport und Puma und umfasst Vorführwagen in drei verschiedenen Klassen. Ein Focus oder Kuga steht für 15 Euro am Tag zur Verfügung, einen Mondeo, S-Max oder Galaxy und vergleichbare Fahrzeuge können die Werkstattkunden ab 20 Euro pro Tag erhalten. Wird das eigene Auto im Rahmen der Garantie gewartet und/oder repariert, bietet Ford diese Ersatzmobilität kostenfrei an.

"Ford Mobil" steht unter dem Motto „Damit Sie Ihr Ziel erreichen - Einfach Weiterfahren" und richtet sich an Privat- und Gewerbekunden. Bundesweit beteiligen sich über 800 Ford-Servicepartner an dieser Aktion. (aum)