Mit einem Hyundai kostenlos ins Legoland Deutschland

Als offizieller Partner des Legoland Deutschland-Resorts im bayerischen Günzburg bietet Hyundai auch in diesem Jahr am 18. und 19. September ein spezielles Aktionswochenende für seine Kunden an. Hyundai-Fahrer mit deutschem Kennzeichen können dabei für sich selbst und bis zu drei Begleitpersonen freien Eintritt in den beliebten Familienfreizeitpark gewinnen. Um bis zu vier der 10.000 Tickets zu bekommen, müssen sie sich bis zum 15. August unter www.hyundai.de/familientage registrieren. Im Anschluss entscheidet das Los, die Gewinner werden bis Ende August benachrichtigt.

Anlässlich der Hyundai-Familientage, die es bereits seit 2012 gibt, werden am dritten Wochenende im September zahlreiche Fahrzeuge des koreanischen Herstellers, darunter auch der neue batterieelektrische Ioniq 5, ausgestellt. Für Kinder werden außerdem Mitmachaktionen angeboten. So können Gäste zwischen sieben und 13 Jahren in der Hyundai Legoland-Fahrschule auf Parcours mit echten Verkehrsschildern, Ampeln und realistischen Verkehrssituationen in Elektro-Flitzern ihren ersten eigenen Führerschein machen. Ans Steuer der bis zu 6 km/h schnellen Stromer geht es jedoch wie im „Erwachsenen-Leben“ erst nach einer theoretischen Einweisung. Kinder von drei bis sechs Jahren können nebenan in der Junior Fahrschule erste Fahrpraxis sammeln. (aum)