Hyundai dreht weiter im Legoland seine Runden

Hyundai setzt die 2010 begonnene Zusammenarbeit mit Legoland Deutschland fort. Die Kooperation mit dem Freizeitpark im bayerischen Günzburg wurde um drei Jahre verlängert. Die traditionelle Parade der Maskottchen am Wochenende führt in diesem Jahr ein Ioniq 6 als Safety-Car an. In diesem Jahr haben Hyundai-Fahrer mit deutschem Kennzeichen erneut die Chance, bis zu vier Tickets für die Hyundai-Familientage am 15. und 16. Juli zu gewinnen. Für die jüngeren Besucher zudem die Möglichkeit, den Führerschein in der Hyundai-Legoland-Fahrschule zu erwerben, während die Erwachsenen sich die Modellpalette der Marke anschauen können. (aum)