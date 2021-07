Hyundais Ehrenvorsitzender in die Automotive Hall of Fame aufgenommen

Der Ehrenvorsitzende der Hyundai Motor Group, Mong-Koo Chung, ist als erster Koreaner in die Automotive Hall of Fame aufgenommen. Die höchste Auszeichnung der Branche wurde bei einer Feier im ICON Convention Center in Detroit überreicht. Der Vorsitzende der Hyundai Motor Group, Euisun Chung, übernahm den Preis im Namen seines Vaters.

„Wenn mein Vater hier wäre, würde er sagen, dass er diese Ehre unseren Mitarbeitern, Händlern und fantastischen Kunden verdankt“, sagte Euisun Chung. „Mein Vater hat das Erbe meines Großvaters und Hyundai-Gründers Ju-yung Chung fortgeführt und die Hyundai Motor Group zum fünftgrößten Automobilhersteller der Welt gemacht.“ Die Automotive Hall of Fame würdigte die vielen Maßnahmen des Ehrenvorsitzenden, darunter die Übernahme der Kia Motors Corporation in die Hyundai Motor Group, das Vorantreiben des Konzernwachstums mit neuen Werken in Schlüsselregionen wie den Vereinigten Staaten, Europa, China, Indien, Brasilien und Russland sowie die Schaffung einer effizienten, vertikal integrierten Geschäftsstruktur, die von Stahl bis hin zu Fahrzeugen alles produziert. Ihren Erfolg verdanke die Hyundai Motor Group zum großen Teil dem Ehrenvorsitzenden Chung, der damit auf einer Stufe steht mit anderen Legenden der Branche, die Automobilunternehmen ins Leben gerufen und zu weltweitem Wachstum und Ruhm geführt haben.



Die Automotive Hall of Fame wurde 1939 gegründet, um bedeutende Wirtschaftsführer zu ehren, die maßgeblich zum Fortschritt der Automobilindustrie und der Mobilität beigetragen haben. Aufgrund der Covid-19-Beschränkungen wurde die diesjährige Zeremonie für die in die Automotive Hall of Fame aufgenommenen Personen der Jahre 2020 und 2021 gefeiert. Zu den geehrten Personen des Jahres 2020 gehören Thomas Gallagher, ehemaliger CEO der Genuine Parts Company, sowie der Fernsehmoderator Jay Leno, der in seiner Serie Jay Leno's Garage auf CNBC seine historischen Fahrzeuge präsentiert. (aum)