Bei Skoda läuft die Fabia-Produktion an

Bei Skoda ist heute im Stammwerk Mladá Boleslav die Produktion des neuen Fabia angelaufen. Die vierte Modellgeneration basiert auf dem Modularen Querbaukasten MQB-A0 des Mutterkonzerns VW und bietet neben dem besten Platzangebot in seiner Klasse neue Sicherheits- und Assistenzsysteme.

Erstmals übertrifft der Kleinwagen die Vier-Meter-Marke. Das Kofferraumvolumen, bereits in der Vorgängergeneration das größte im Segment, steigt bei der Neuauflage um 50 auf 380 Liter, und damit auf Kompaktklassenformat. Mit seinem Luftwiderstandsbeiwert von cw 0,28 setzt er einen weiteren Bestwert in seinem Segment.



Skoda bietet den Fabia in fünf verschiedenen Motorisierungen an. Die Preise beginnen bei 13.990 Euro. (ampnet/jri)