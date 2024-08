Die Octavia-Produktion in Kvasiny läuft an

Er bleibt das beliebteste Modell der Marke: Skoda hat im tschechischen Werk Kvasiny mit der Produktion des aufgewerteten Octavia begonnen. Da des Superb im Volkswagen-Werk in Brastislava gebaut wird, können nun mehr Einheiten des Markenbestsellers hergestellt werden. Die Produktion der Baureihe am Stammsitz in Mladá Boleslav läuft parallel weiter. Seit der Premiere 1996 rollten rund 7,5 Millionen Octvaia der Neuzeit vom Band. (aum)