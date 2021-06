Jaguar I-Pace prüft die Luft in Dublin

Zur Street-View-Kartierung setzt Google im Großraum Dublin einen Jaguar I-Pace ein. In Kooperation mit dem britischen Autohersteller wurde das Fahrzeug zusätzlich mit Sensoren zur Messung der Luftqualität ausgestattet. Der I-Pace ist das erste vollelektrische Fahrzeug in Google-Diensten und erfasst im Rahmen der Partnerschaft mit Jaguar auch die Stickstoffdioxid- (NO2), Kohlendioxid- (CO2) und Feinstaub-Emissionen (PM2,5) in den Straßen der irischen Hauptstadt.

Das Projekt ist auf zwölf Monate angelegt. Im Anschluss daran werden die Daten von Wissenschaftlern analysiert. Die Werte sollen später dann regelmäßig aktualisiert werden und bei Google Maps zukünftig die Verschmutzungsgrade der jeweiligen Straßen angeben.



Die Ingenieure von Jaguar Land Rover haben intensiv daran gearbeitet, die Street-View-Technologie in das Fahrzeug zu integrieren. Dazu gehörten neue Dachhalterungen für die Kamera, neues Glas für die Heckscheibe, das die Verkabelung ermöglicht, und neu gestaltete Schaltanlagen im Innenraum, um die Google-Steuerung zu integrieren. Die für diese Partnerschaft angefertigten speziellen mobilen Luftsensoren wurden von Aclima entwickelt.



Google hat sich bei dem Projekt mit dem Dubliner Stadtrat zusammengetan, um im Rahmen des „Environmental Insights Explorer's Air Quality“-Programms hyperlokale Einblicke in die Luftqualität zu gewinnen, damit Städte entsprechende klima- und gesundheitspolitische Maßnahmen ergreifen können. (ampnet/jri)