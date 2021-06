Hyundai i20 N ab 24.990 Euro erhältlich

Bei Hyundai kann ab sofort der i20N bestellt werden. Das neue Hochleistungsfahrzeug in der Kleinwagenklasse hat einen 204 PS (150 kW) starken 1,6-Liter-Turbomotor mit 275 Newtonmetern Drehmoment. Aus dem Stand heraus erreichrt der i20 N in 6,2 Sekunden Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 230 km/h. Mit einem Gewicht von 1190 Kilogramm ist das neue Modell genauso leicht wie der i20 aus dem Rallyesport.

Dem Fahrer stehen fünf Fahrprogramme zur Verfügung. Sie passen Wirkungsweise und Charakteristik des Motors, der elektronischen Stabilitätskontrolle, des Sounds der Abgasanlage, der Lenkung sowie des Getriebes an. Zu den weiteren Funktionen gehören die Zwischengas-Funktion, eine Launchcontrol und ein Soundgenerator.



Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein digitales 10,25-Zoll-Cockpit, beheizbare Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, ein beheizbares Lederlenkrad, eine Rückfahrkamera, ein Acht-Zoll-Touchscreen und Metalliclackierung in Sleek Silver, 18-Zoll-Leichtmetallräder und Voll-LED-Scheinwerfern. Dazu kommen spezielle N-Anbauteile bestehend aus Front- und Heckschürze, Seitenschweller und einem markanten Dachspoiler. Die Preise beginnen bei 24.990 Euro.



Wer sein Fahrzeug individualisieren möchte, wählt den 2000 Euro teureren i20 N Performance. Er ist alternativ zu Silber in sechs weiteren Außenlackierungen mit schwarzem Dach erhältlich. Der Hyundai i20 N Performance bietet zusätzlich unter anderem eine mechanische Differenzialsperre und beheizbare Rücksitze.



Der i20 N kommt in diesem Jahr auch bei der Hyundai-Driving-Experience zum Einsatz (https://eu.drivingexperience.hyundai.com/booking). (ampnet/jri)