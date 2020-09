Hyundai bringt den i20 nun auch als sportliche N Line

Hyundai führt mit der neuen Generation des Hyundai i20 erstmals auch die sportliche Ausstattungslinie N Line für den Kleinwagen ein. Der auf Fahrspaß getrimmte i20 N Line wird die Konnektivitäts- und Sicherheitsfunktionen der dritten Generation des i20 mit sportlichem Charakter und speziellen Designelementen verbinden, um die Nähe zu den N-Hochleistungsmodellen zu zeigen.

Zu den spezifischen Anbauteilen der N Line gehören graue Farbakzente aber auch Verbesserungen der Funktion. So optimiert der glatte hintere Stoßfänger die Aerodynamik des Kleinwagens. Die dreieckigen Nebelscheinwerfer und die verchromten Endrohre der Auspuffanlage komplettieren den Auftritt ebenso wie die exklusiven 17-Zoll-Leichtmetallräder mit zweifarbigem Finish. Die Sitze mit N-Logo und roten Ziernähten, ein spezielles Lenkrad, Pedale in Aluminium-Optik und ein Schalthebel aus Leder mit roten Einsätzen und Nähten sowie das N-Logo setzen im Innenraum Akzente.



Für den i20 N Line wird der 1,0-Liter-T-GDI Motor in zwei Leistungsstufen mit 100 PS und 120 PS verfügbar sein, dessen Ansprechverhalten spontaner ausgelegt wurde. Die Version mit 100 PS bietet als Option ein 48-Volt-Hybridsystem, bei der Variante mit 120 PS ist das System serienmäßig. In Verbindung mit dieser verbrauchsschonenden Technologie kommt das Sechs-Gang-Schaltgetriebe iMT mit elektronisch geregelter Kupplung zum Einsatz.



Der i20 N Line wird ab Frühjahr 2021 in Deutschland erhältlich sein. Die Preise sind noch nicht bekannt. (ampnet/Sm)