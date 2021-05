Vier neue Modellversionen bei Land Rover

Land Rover erweitert zum Ende des Jahres das Modellangebot in den Baureihen Discovery Sport und Range Rover Evoque, darunter drei Sondereditionen. Den Evoque gibt es künftig in der Ausstattungsstufe HST mit 300 PS (221 kW) starkem Benziner und als Sondermodell „Bronze Collection“ mit Dach in Kontrastlackierung Corinthian Bronze, Lufteinlässen in poliertem Kupfer und neu designten 20-Zoll-Leichtmetallfelgen. Dazu kommen Dekorelemente in Natural Grey Ash, exklusiv gestaltete Fußmatten mit Metallkanten sowie Sitzbezüge in genarbtem Leder in Ebony. Zur umfangreichen Serienausstattung gehören unter anderem der Innenrückspiegel mit Clear-Sight-Smart-View-Technologie und das Infotainmentsystem Pivi Pro. Es stehen vier Motorisierungen zur Wahl.

Den Land Rover Discovery Sport wird es als „Urban Edition“ und als „Black“ geben. Der Urban Edition basiert auf dem Discovery Sport R-Dynamic. Als Sonderausstattung kommen beispielsweise Dekorelemente in Shadow Aluminium, Sitze in Luxtec mit Premium-Velours und ein Dach in schwarzer Kontrastlackierung hinzu. Der Sport Black ist ein R-Dynamic S mit schwarzen Karosserielementen, schwarzem oder grauem Dach mit Panoramablick, 20-Zoll-Felgen mit roten Bremssätteln. Verfügbar sind für das Sondermodell die sechs Außenfarben Namib Orange, Carpathian Grey, Firenze Red, Santorini Black, Ostuni White und Silicon Silver.



Die Preise für den Range Rover Evoque Bronze Collection und den HST beginnen bei 54.250 Euro bzw. 67.450 Euro. Der Land Rover Discovery Sport ist ab 50.130 Euro erhältlich, der Discovery Sport Black ab 61.945 Euro. Die Fahrzeuge sind ab sofort bestellbar und kommen Ende des Jahres auf den Markt. (ampnet/jri)