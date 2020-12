Land Rover Discovery Sport und Range Rover Evoque: Einstiegsmodelle mit Stecker

Land Rover setzt im Modelljahrgang 2021 seine Plug-in-Hybrid-Strategie fort. Mit Ausnahme des Discovery fährt nun in allen Baureihen wenigstens ein Modell mit Doppel-Antrieb und Stecker. Nach Defender, Range Rover, Range Rover Sport und Range Rover Velar dürfen jetzt auch die beiden Einstiegsmodelle Discovery Sport und Range Rover Evoque das Label PHEV tragen.

In beiden Modellen steckt dahinter das identische Antriebskonzept. Die P300e Varianten des britischen Duos kombinieren einen 200 PS (147 kW) starken 1,5 Liter-Dreizylinder-Turbo-Benziner samt sanft Achtgangautomatik mit einem 109 PS (80kW) leistenden Elektromotor als Hinterachsantrieb zu einem insgesamt 309 PS (227 kW) starken Kraftpaket. Beide Plug-in Varianten sollen eine rein elektrische Reichweite von bis zu 61 Kilometer ermöglichen, die CO2-Emissionen sind mit 43 g/km CO2 angegeben. Der E-Antrieb erhält seine Energie aus einem unter den Rücksitzen platzierten Lithium-Ionen-Akku mit 15 kWh Kapazität (12,17 kWh effektiv).



Das Paket aus Verbrenner und Elektromotor verschafft den britischen Kompakt-SUV zügige Beschleunigungswerte. Während der Evoque in 6,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h sprintet, benötigt der Discovery Sport in der gleichen Disziplin mit 6,6 Sekunden nur unwesentlich mehr Zeit. Ist das Duo rein mit E-Power unterwegs, ist ein Höchsttempo von 135 km/h möglich.



Mit einem Mode-2-Ladekabel können Evoque P300e und Discovery Sport P300e an einer gewöhnlichen Haushaltssteckdose in 6 Stunden 42 Minuten komplett aufgeladen werden. Schneller geht es mit dem Mode-3-Ladekabel, das zu 7-kW-Wallboxen mit Wechselstrom oder öffentlichen Wechselstrom-Ladesäulen passt. Auf diese Weise sind die leeren Akku-Zellen schon in einer Stunde und 24 Minuten wieder zu 80 Prozent gefüllt. Noch zügigere Möglichkeiten bieten die öffentlichen Gleichstrom-Schnellladesäulen. Mit 32 kW sind in knappen 30 Minuten wieder 80 Prozent Energie in einer zuvor leeren Batterie.



Auch für Plug-in Hybride gibt es Prämien in Form des Umweltbonus (BAFA). Diese liegen für Neufahrzeuge bis 65.000 Euro Nettolistenpreis bei 5625 Euro. Hierunter fallen dann auch der Land Rover Discovery Sport P300e (ab 55.446 Euro) und der Range Rover Evoque P300e (ab 54.563 Euro). Weiterhin gilt auch die seit Anfang 2019 neue Dienstwagenregelung für Elektrofahrzeuge und Plug-In Hybride. Diese werden pauschal mit nur 0,5 Prozent des Listenpreises versteuert und auch das Laden des Autos beim Arbeitgeber muss nicht als geldwerter Vorteil versteuert werden. (ampnet/fw)