Discovery Sport mit neu gestaltetem Interieur

Der Discovery Sport – nach der neuen Corperate Identity führt Jaguar Land Rover die Baureihe als eigenständige Marke – bekommt zum sofort bestellbaren Modelljahr 2024 einen neu gestalteten Innenraum sowie einige überarbeitete Karosseriedetails. Die Plug-in-Version P300e hat nun eine auf bis zu 47 Kilometer gesteigerte elektrische Normreichweite.

Im Mittelpunkt der Modellpflege steht die jüngste Generation des Infotainmentsystems Pivi Pro mit geschwungenem 11,4-Zoll-Touchscreen. In neugestalteten Leisten an beiden Seiten des Touchscreen-Hauptbildschirms befinden sich Schieberegler zur Bedienung wichtiger Funktionen, wie Medien, Lautstärke, Klima und Navigation – unabhängig davon, welche Menüansicht gerade auf dem Display erscheint. Rund 90 Prozent aller Funktionen können in maximal zwei Schritten vom Hauptmenü aus erreicht werden, verspricht Land Rover.



Dazu kommen der neu gestaltete Automatikwählhebel in einem dunkel eloxiertem Aluminiumrahmen und das Dreispeichen-Multifunktionslenkrad. Es ist wahlweise mit Windsor-Leder oder in den Ausstattungslinien S und Dynamic SE mit lederfreiem Textil bezogen. Letztere verfügen über Sitze in Duo-Leder mit bis zu drei wählbaren Farboptionen. Alternativ gibt es Premium-Velours in Kombination mit weichem Luxtec, das aus recycelter Polyester-Mikrofaser hergestellt wird. Die Mittelkonsole bietet mehr Platz als bisher. Beim Siebensitzer profitieren die Passagiere in der dritten Sitzreihe von einer separaten Bedieneinheit der Klimaanlage und einer zusätzlichen USB-C-Ladebuchse.



Die Preise für den Discovery Sport beginnen bei 60.200 Euro. (aum)