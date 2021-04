Auto Shanghai 2021: Mit dem B in die Elektrooffensive

Mercedes-Benz feierte auf der Auto Shanghai 2021 die Weltpremieren des neuen vollelektrischen Kompaktmodells EQB, der Langversion der neuen C-Klasse und des neuen viertürigen Coupés CLS. Neben der für den chinesischen Markt entwickelten Version des EQB zeigten sich erstmals die vollelektrische Luxuslimousine EQS und der kompakte Stromer EQA auf einer Messe.

In China startet der neue EQB im November 2021 als vollausgestattetes Topmodell mit sieben Sitzen und der AMG-Line. Europäische Kunden haben die Wahl zwischen fünf und sieben Sitzen, Allradantrieb und verschiedenen Leistungsstufen. Die Fertigung des EQB für den europäischen und den nordamerikanischen Markt startet Ende des Jahres im ungarischen Kecskemét.



Als weiteres Beispiel nach dem Motto „Made in China, for China“ präsentiert Mercedes-Benz die Langversion der C-Klasse. Neben mehr Beinfreiheit sorgen unter anderem Komfort-Kopfstützen und eine großformatige Armlehne mit besonders geräumigem Ablagefach, USB-Anschlüssen und Cup Holdern für zusätzlichen Komfort im Fond. Weitere marktspezifische Besonderheiten sind das Komfortfahrwerk und die erweiterte Geräuschdämmung für den Innenraum.



Sein globales Messe-Debüt feierte der CLS. Das geschärfte Design bringt die Dynamik des viertürigen Coupés noch stärker zum Ausdruck. Zugleich wurde der Innenraum mit zusätzlichen Leder- und Zierteilkombinationen sowie einer neuen Lenkrad-Generation aufgewertet. Ein Diesel der neuesten Generation mit Startergenerator erweitert die Modellpalette. Ein auf 300 Stück limitiertes Sondermodell des Mercedes AMG CLS 53 4MATIC+ bildet die sportlich-exklusive Speerspitze. (ampnet/Sm)