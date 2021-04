Der VW Arteon R rollt zu den Händlern

In diesen Tagen beginnt Volkswagen mit der Lieferung der ersten Arteon R und Arteon R Shooting Brake an die Händler. Die neuen Topmodelle der Baureihe leisten 320 PS (235 kW) und beschleunigen in 4,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Auf Wunsch kann die Höchstgeschwindigkeit auf 270 km/h angehoben werden. Der VW Arteon R ist serienmäßig mit Allradantrieb und Torque Vectoring an der Hinterachse ausgestattet.

Für beide Karosserievarianten steht die exklusive R-Farbe „Lapiz Blau“ zur Wahl. Weitere Kennzeichen sind die Hochleistungsbremsanlage mit blauen Bremssätteln und R-Logo sowie die eigenständigen Front-Lufteinlässe. Das Fahrwerk ist sportlicher abgestimmt, die adaptiven Dämpfer des DCC lassen sich über den Touchscreen im Cockpit stufenlos variieren. Neben den Fahrmodi „Komfort“ und „Sport“ gibt es auch „Race“ und „Individual“.

Die Preise beginnen bei 63.095 Euro für die Limousine und bei 63.980 Euro für den Shooting Brake R. (ampnet/jri)