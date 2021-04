Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Knapp 800.000 Abrufe und Downloads in sieben Tagen – vor einem Jahr noch wäre das eine unerreichbare Größenordnung fürs „Auto-Medienportal“ gewesen. Heute nennen wir das eine Feiertagsflaute, Dabei hätte die Redaktion jedes Recht, stolz auf die Woche nach Ostern zu schauen: Acht von den zehn Top Ten sind eigene Artikel unserer Autoren, mancher davon exklusiv für unsere Leserschaft.

Von den 360.925 Text-Abrufen waren dies die zehn erfolgreichsten:



1. Brüssel nimmt das Verbrenner-Verbot vom Tisch

2. Antrieb mit Brennstoffzelle zu einem Zehntel heutiger Kosten

3. DeLorean DMC 12: Zurück in der Gegenwart

4. „Der Erfolg liegt offensichtlich am Design“

5. VW Polo GTI und Audi A1 40 TFSI: Rückkehr der Hot Hatches

6. Interview Philipp Schiemer: AMG bleibt politisch inkorrekt

7. Praxistest Toyota RAV4 PHEV: Kraftvoll und komfortabel

8. Interview: „Motorsport muss wieder mehr Entertainment bieten“

9. Erste Mitfahrt im Mercedes-Benz EQS: Noch ein Flaggschiff

10. Praxistest MG EHS: Alles drin, alles dran



435.819 Fotos und Videos wurden von unserem Server als Downloads an unsere Abnehmer und Leser ausgeliefert. Bei den Videos lag das Video „ABT Cupra XE startet ins Abenteuer“ auf Platz eins, bei den Fotos eines vom Volkswagen Polo GTI. (ampnet/Sm)