Skoda Octavia ab Sommer auch als Sportline erhältlich

Skoda bietet die vierte Generation seines Bestsellers Octavia nun erstmals auch in einer Sportline-Variante an. Sie reiht sich zwischen der Ausstattungslinie Style und dem Topmodell RS ein und glänzt mit schwarzen Exterieurdetails, einem Multifunktions-Sportlenkrad mit drei Speichen, Sportsitzen mit integrierten Kopfstützen sowie ThermoFlux-Bezügen. Der Bestellstart in Deutschland ist für den Sommer geplant.

Die neue Variante ist als Limousine und Kombi mit Benzin- und Dieselmotoren, Erdgasantrieb, Plug-in-Hybrid- und Mild-Hybridtechnologie sowie mit Front- oder Allradantrieb erhältlich. Die Leistungsspanne reicht von 130 PS (96 kW) bis 204 PS (150 kW). Der 150 PS (110 kW) starke 1,5 TSI ist auf Wunsch mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) und Mild-Hybridtechnik erhältlich, den 2,0 TSI mit 190 PS (140 kW) kombiniert Skoda mit DSG und Allradantrieb. Die Leistungsspitze erreicht der Octavia iV Sportline mit Plug-in-Hybridantrieb, das G-TEC-Modell mit Erdgasantrieb (CNG) liegt bei 130 PS (96 kW). (ampnet/fw)