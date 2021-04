Neue Ausstattungslinie „Design & Tech“ für Opel Astra

Opel erweitert die Astra-Modellpalette von Fünftürer und Sports Tourer um die neue Ausstattungslinie „Design & Tech“. Wie der Name sagt, sind darin einige optische und technische Optionen zusammengefasst. So gibt es zum Einstiegspreis ab 23.780 Euro (Sports Tourer: 24.880 Euro) 16-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design in „Technical Grey“, der Sports Tourer trägt eine silberfarbene Dachreling und auch LED-Scheinwerfer gehören in der neuen Linie zur Serie.

Im Innenraum finden sich vielfach einstellbare Komfortsitze in schwarzer Stoff/Premium-Lederoptik, Dekorleisten in Klavierlack-Schwarz und eine Ambiente-Beleuchtung für die vorderen Türen. Für das Wohlbefinden an Bord sorgen eine Zwei-Zonen-Klimatisierungsautomatik sowie eine verschiebbare Mittelarmlehne mit praktischen Getränkehaltern und platzsparender elektrischer Parkbremse. Zu den Features, die das Fahren entspannter und sicherer machen, gehören etwa die Sicht-Ausstattung mit automatischem Abblendlicht samt Tunnelerkennung, Regensensor und automatisch abblendendem Innenrückspiegel. Einem drohenden Auffahrunfall beugen Frontkamera-unterstützte Assistenzsysteme wie der Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung, Spur- und Spurhalte-Assistent sowie die Abstandsanzeige vor.



Exklusiv der neuen Ausstattungslinie vorbehalten sind außerdem drei Optionspakete. Das „Assistenz-Paket“ bietet zum Preis von 940 Euro den automatischen Parkassistenten inklusive Parkpilot für Front und Heck, Toter-Winkel-Warner, Verkehrsschilderkennung und Rückfahrkamera. Im „Assistenz-Paket Digital“ für 1540 Euro kommt in Kombination mit dem Top-Infotainment-System Multimedia Navi Pro auch eine digitale Rückfahrkamera zum Einsatz. Highlight des 1950 Euro teuren „Technologie-Pakets“ schließlich ist das IntelliLux Matrix Licht, dessen 16 LED-Elemente die Länge und Verteilung des Lichtkegels jeder Verkehrssituation in Millisekunden automatisch anpasst. Das ebenfalls verbaute Multimedia Navi Pro mit acht Zoll großem Farb-Touchscreen wird um eine Smartphone-Integration samt drahtloser Auflademöglichkeit und Online-Services für Echtzeit-Verkehrs-, Park- und Kraftstoffpreis-Informationen ergänzt. (ampnet/fw)