Ausgewählte Toyota-Händler werden zu GR-Center

Um seine Motorsportmarke „Gazoo Racing“ noch weiter zu verbreiten, will Toyota ausgewählte Vertragspartner zu GR-Center ausbauen. Zum Start werden bereits 96 Toyota-Händler in ganz Deutschland dabei sein.

Nicht zuletzt durch die Motorsporterfolge der jüngsten Vergangenheit hat sich Toyota Gazoo Racing zu einer festen Größe auf den Rennstrecken der Welt entwickelt. Das Team konnte im vergangenen Jahr Fahrer- und Konstrukteurstitel der FIA Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), den dritten Titel in Folge bei den 24 Stunden von Le Mans sowie die Fahrer- und Beifahrer-Meisterschaft in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) gewinnen.



Mit dem GR Supra und dem GR Yaris hat Toyota bereits zwei leistungsgesteigerte Varianten auf den Markt, die das Rennsport-Flair auf die Straße bringen sollen. Das Angebot wird demnächst mit dem neuen Sportcoupé GR 86 weiter ausgebaut. Darüber hinaus gibt es aktuell zwei Modelle im GR-Look. Der Corolla in den Ausstattungsstufen GR Sport und der C-HR GR Sport. Auch hier soll das Angebot erweitert werden. (ampnet/fw)