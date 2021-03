Honda filtert feiner

Honda bietet einen neuen Premium-Innenraumfilter an, der eine Vielzahl an Schadstoffen, Allergenen und Viren aus der Luft filtert. Damit kann laut Hersteller auch das Infektionsrisikos mit dem SARS-CoV-2 Virus gesenkt werden. Der mehrschichtige Filter wurde in Zusammenarbeit mit Freudenberg entwickelt und wird alternativ zum Standard-Pollenfilter als neues Honda-Zubehörersatzteil angeboten.

Um das Infektionsrisiko im Fahrzeuginnenraum zu senken, wird generell empfohlen, die Frischluftzufuhr zu erhöhen, da dies die Konzentration der Aerosole reduziert. Im Umluftbetrieb hängt es weitgehend von der Effizienz des Filtersystems und des Luftaustauschs ab, wie effektiv Viren aus der Luft entfernt werden.



Die ersten beiden Mikrofaserschichten des neuen Innenraumfilters von Honda fangen die meisten ultrafeinen Aerosole sowie Staub und Pollen auf. Die dritte Schicht, die aus Aktivkohle besteht, ist für die Aufnahme von Schadstoffen wie Partikeln und sauren Gasen verantwortlich. Eine vierte biofunktionale Schicht, die mit dem Wirkstoff eines Fruchtextrakts beschichtet ist, inaktiviert dann die eingefangenen infektiösen Aerosole und verhindert, dass diese wieder in die Innenraumluft abgegeben werden. Dies wurde in einer umfangreichen Testreihe in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Forschungsinstitut OFI nachgewiesen.



Corona-Viren werden über Tröpfchen übertragen, die von Infizierten beim Niesen, Husten oder Atmen produziert werden und auf Oberflächen für Stunden oder sogar Tage infektiös bleiben können. Durch Luftbewegungen, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit können diese Partikel wieder in die Luft gelangen, woraufhin sie vom Filter aufgenommen werden können.



Im Vergleich zu Standardfiltern bieten die Filterschichten für Feinstaub einen verbesserten Schutz und können mehr als 90 Prozent der Virus-Aerosole absorbieren. Darüber hinaus wird in einem zweiten Schritt nahezu die gesamte Viruslast über eine biofunktionale Schicht inaktiviert, die mit einem Fruchtextrakt imprägniert ist.



Der neue Filter ist bei den Händlern für alle aktuellen Modelle der Marke erhältlich und kann dort auch eingebaut werden. (ampnet/jri)