Gedankenspiele bei VW: Kommt der ID 3 „oben ohne“?

Es gibt immer mehr Elektroautos, noch aber kein Cabrio. Ende Februar wagte sich eine Automobilzeitung weit vor und ließ einen Graphiker einen offenen VW ID 3 entwerfen. Anfang März trat Volkswagen – mehr oder weniger offiziell – gleichzeitig auf die Bremse und das Gaspedal: Markenchef Ralf Brandstätter bestätigte durch eine Nachricht auf der Online-Businessplattform Linkedin zwar entsprechende Wolfsburger Gedankenspiele, beschreibt aber die entsprechenden Skizzen der Designabteilung lediglich als „verlockende Idee“. So oder so: VW ist an dem Thema dran und fragt über die sozialen Netzwerke sogar ausdrücklich nach persönlichen Meinungen und Eindrücken.

Ein offener ID 3 oder generell ein Cabrio auf Basis des Modularen E-Antriebsbaukasten (MEB) wäre auf jeden Fall eine perfekte Symbiose aus elektrischem Antrieb und entspannten Fahren unter freiem Himmel. Kein Motorengeräusch würde groß von den Geräuschen in der Natur ablenken. Hinzu kommt die Bodensteifigkeit des MEB, die sowohl für ein Cabrio, als auch für die Batterie im Fahrzeugboden zwingend nötig ist. Deren Gewicht wiederum sorgt für einen tiefen Fahrzeugschwerpunkt und reduziert entsprechend die Gefahr eines Überschlags mit dem offenen Auto.



Den Mut zu einem offenen E-Flitzer bewies Volkswagen bereits 2019. Auf dem letzten Genfer Automobil-Salon vor der Corona-Pandemie begeisterte die Studie des ID Buggy die Fachwelt. Die Realisierung einer Serienproduktion des Spaßmobils ist mittlerweile vom Tisch. Da kommen die neuen Gedankenspiele rund um ein ID 3 Cabrio gerade recht. Das zeigen auch die Reaktionen auf die Äußerungen von Ralf Brandstätter. Der Tenor auf Linkedin ist eindeutig: Von „Gute Idee!“ über „Genial!“ bis hin zu einfach „Bauen!“ lauten die Kommentare. (ampnet/av)