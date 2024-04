„My Skoda“ mit erweiterten Funktionen

Skoda hat den Umfang und die Funktionalität seiner App „My Skoda“ erweitert. Sie ermöglicht den nahtlosen Fahrzeugzugang und weist eine Vielzahl neuer und verbesserter Merkmale auf, darunter smarte Services wie „Pay to Park“ und „Pay to Fuel“, die Track-&-Explore-Funktion und für bestimmte Länder auch ein Treueprogramm für Kunden. Darüber hinaus optimiert die Integration der Powerpass-Funktion den Ladevorgang für elektrische Modelle der Marke. Ein neues Design soll zudem die Nutzung der Anwendung vereinfachen.

Das Update ist mit allen aktuellen sowie künftigen Modellen kompatibel sowie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybridantrieben, die nach Juli 2020 hergestellt wurden. Nutzer, die zuvor „My Skoda Essentials“ verwendet haben, können jetzt auf die neue App umsteigen und dabei ihr bestehendes Konto weiterführen. Besitzer von Modellen, die bis Juli 2020 produziert wurden, nutzen vorerst weiter die bewährte Essentials-App.



Die überarbeitete Anwendung integriert nun zahlreiche digitale Dienste von Skoda Connect und erstreckt sich auf noch mehr Aspekte der Fahrzeugnutzung. Wer zum Beispiel die Auslieferung seines neuen Fahrzeugs erwartet, kann über die neue „Track & Explore“-Funktion Echtzeitinformationen über den Produktionsstatus des Wagens erhalten und jederzeit die Konfiguration prüfen. In Großbritannien, Irland, Frankreich und Spanien lassen sich über die App zudem Anleitungsvideos aufrufen, die Fahrzeugfunktionen erklären.



Die App „Pay to Park“ vereinfacht das Erkennen von Parkzonen und ermöglicht das bargeldlose Begleichen der Parkgebühren in vielen europäischen Städten. „Pay to Fuel“ ermöglicht die automatische Zahlung an teilnehmenden Tankstellen, ohne dass Nutzer zur Kasse gehen muss.



Das Laden des Enyaq oder von Plug-in-Hybrid-Modellen per Powerpass ist jetzt direkt in die neue Anwendung integriert, die bisher dafür erforderliche App wird nicht mehr benötigt. Darüber hinaus bietet „My Skoda“ die Möglichkeit, Ladepläne zu verwalten, die „Plug & Charge“-Funktion zu nutzen und die Ladehistorie einzusehen. Wer Powerpass bereits nutzt, kann die neue App herunterladen oder aktualisieren, zum Powerpass-Bereich navigieren und durch Eingabe der Skoda ID alle Daten automatisch auf die neue Anwendung übertragen lassen.



Darüber hinaus bietet die neue My-Skoda-App Neuigkeiten mit Bildern und Artikeln aus der Welt der Marke. In Großbritannien, Irland, Frankreich und Spanien wurde außerdem ein Treueprogramm gestartet, mit dem Benutzer durch das Lösen unterschiedlicher Herausforderungen Punkte sammeln und für Merchandising-Artikel einlösen können. (aum)