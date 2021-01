Toyota erholte sich im vierten Quartal deutlich

Toyota hat das vergangene Jahr mit einem starken vierten Quartal abgeschlossen. Im Zeitraum Oktober bis Dezember 2020 stieg der globale Fahrzeugabsatz des zweitgrößten Autoherstellers der Welt gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um 6,8 Prozent. Im Dezember verzeichnete das Unternehmen dabei einen Zuwachs von 10,3 Prozent. Es war es der vierte Monat in Folge mit einem Absatzplus gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat.

Insgesamt hat Toyota im abgelaufenen Jahr 2020 weltweit rund 8,69 Millionen Fahrzeuge verkauft und konnte den Rückgang trotz der Covid-19-Pandemie auf 10,5 Prozent begrenzen. In China erzielte das Unternehmen ein Plus von 10,9 Prozent.



Auch in Deutschland und Europa war der Fahrzeugabsatz von Toyota nach dem Ausbruch der Pandemie im vergangenen Frühjahr zunächst gesunken, erholte sich im weiteren Jahresverlauf aber deutlich und entwickelte sich jeweils besser als der Gesamtmarkt. So war das zweite Halbjahr für Toyota in Deutschland das erfolgreichste der vergangenen zehn Jahre. In Europa baute der Konzern trotz eines Absatzrückgangs von acht Prozent auf rund 922.000 Fahrzeuge seinen Marktanteil um 0,6 Prozentpunkte auf 5,7 Prozent aus. (ampnet/jri)