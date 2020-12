Kimi Räikkönen fährt auch nach Saisonende Alfa Romeo

Formel-1-Pilot Kimi Räikkönen bleibt auch nach Ende der Rennsaison der Marke Alfa Romeo treu. Der ehemalige Weltmeister aus Finnland übernahm für den Privatgebrauch jetzt einen Stelvio Veloce. Räikkönen entschied sich für die Karosseriefarbe Rosso Alfa und wegen des Winters in Skandinavien für den Vierradantrieb Q4. Der 280 PS (206 kW) starke Motor ist an eine Acht-Gang-Automatik gekoppelt. Der Finne wird auch im kommenden Jahr wieder für das Team Alfa Romeo Racing Orlen an den Start gehen.(ampnet/jri)