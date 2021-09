Giulia und Stelvio erinnern an den Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport

Alfa Romeo bringt Giulia und Stelvio als Sondermodell „6C Villa d'Este“. Sie sind vom 6C 2500 Super Sport inspiriert, der 1949 beim Concorso d'Eleganza am Comer See den Publikumspreis „Referendum Grand Prix“ gewann. Die beiden Editionsmodelle zeichnen sich unter anderem durch die exklusive Drei-Schicht-Lackierung Rosso Etna, verchromte Seitenfensterrahmen und Leichtmetallfelgen in 21 Zoll (Stelvio) beziehungsweise 19 Zoll aus. Im Innenraum stechen die Sitze aus beigem Premium-Leder mit dem gestickten Schriftzug „6C Villa d'Este“ auf den vorderen Kopfstützen hervor. Auch die Armaturentafel ist mit dieser Stickerei verziert.

Zur erweiterten Serienausstattung der Sondermodelle gehören darüber hinaus unter anderem Aluminium-Schaltwippen am Lenkrad, eine induktive Ladeschale für Smartphones und die elektrische Heckklappe. Beide werden sowohl mit 2,2-Liter-Turbodiesel als auch einem 2,0-Liter-Turbobenziner angeboten, die beim Giulia 6C Villa d'Este 190 PS (140 kW) bzw. 200 PS (147 kW) leisten und beim Stelvio 6C Villa d‘Este 210 PS (154 kW) und 280 PS (206 kW). Sie sind an eine Acht-Gang-Automatik gekoppelt. Der Stelvio verfügt zudem über Allradantrieb, bei dem eine Kardanwelle aus Kohlefaser die Kraft an die Hinterachse leitet. (aum)