Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

Es sieht so aus, als könnten wir am Ende dieser Jahres an ein Niveau gewöhnen, das einer Verdopplung der Januar-Zahlen entspricht. Mehr als 780.000 Text, Fotos und Videos wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen.

Von der 265.765 abgerufenen oder heruntergeladenen Textdateien waren dies die Top Ten:



1. Interview: Der Volkswagen T7 kommt ausschließlich als Edel-Multivan

2. Fahrvorstellung Toyota Mirai: Brennstoffzelle zum Schnäppchenpreis

3. En miniature: Die schönsten Modellfahrzeuge des Jahres

4. Kommentar: BUND jetzt wenigstens einäugig?

5. Langstrecken-Mobilität bald nur noch für Besserverdienende?

6. Ratgeber: Wenn das Auto zur rollenden Weihnachtsdeko wird

7. Auch in Aachen fand die Katastrophe nicht statt

8. Fahrvorstellung Jaguar I-Pace: Schneller laden und freier atmen

9. ZDK: Euro-7-Grenzwerte bringen mehr Schaden als Nutzen

10. Wohnmobile haben deutlich höheren Marktanteil als Gasautos



516.065 Fotos und Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche als Downloads an unsere Abnehmer aus. Bei den Fotos lag eines von der Ducati Monster vorn, bei den Videos eines über den neuen Ford Puma ST, den Performance-Crossover von Ford. (ampnet/Sm)