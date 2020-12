Toyotas Mobilitätsmarke Kinto wird zum Unternehmen

Kinto, die Mobilitätsmarke von Toyota, wird zum Unternehmen. Das Joint Venture von Toyota Europa und Toyota Financial Services nimmt im April nächsten Jahres den Betrieb auf und wird von Köln aus seine Mobilitätsdienste und -produkte steuern. Kinto bietet Services wie Auto-Abonnements, Carsharing, Carpooling und multimodale Lösungen, die sowohl auf Privatkunden als auch auf Unternehmen, Organisationen und Kommunen zugeschnitten sind. Die Angebote sollen auch in das Händlernetz eingebunden werden, so dass sich den Autohäusern ein neues Geschäftsfeld eröffnet.

Kinto One beispielsweise ist ein Full-Service-Leasing-Angebot, das bislang in sieben europäischen Ländern eingeführt wurde und inzwischen mehr als 100.000 Fahrzeuge umfasst. Dazu kommen das Cahrsharing Kinto Share, das Auto-Abo Kinto Flex sowie Kinto Join als Carpooling-Lösung und Kinto Go, das verschiedene Mobilitätsdienste von der Reiseplanung über den ÖPNV bis zur Taxi-Fahrt bündelt. (ampnet/jri)