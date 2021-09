Toyota-Tochter Kinto startet Carsharing für Unternehmen und Wohnquartiere

Toyotas neu gegründete Unternehmenstochter Kinto hat ein Carsharing-Angebot für Unternehmens-Areale und Wohnquartiere gestartet. Bei dem Mobilitätsservice „Kinto Share“ handelt es sich um stationsbasiertes Carsharing, bei dem die Kunden anders als beim Free-Floating, schon vor der Buchung wissen, wo sich die Autos befinden und ersparen sich somit auch die Parkplatzsuche im Nachgang.

Über eine App können Nutzer die Fahrzeuge buchen und öffnen. Nach der Fahrt müssen diese wieder an die Station zurückgebracht werden. Die Bezahlung und das Verschließen der Fahrzeuge erfolgen ebenfalls per App. Gezahlt wird ein All-Inclusive Preis im Minuten- oder Tagestarif. Versicherung, Reinigung, Benzin bzw. Ladestrom sind inklusive. Die ersten Carsharing-Fahrzeuge starten im Quartier I/D Cologne in Köln-Mülheim mit fünf gebrandete Toyota Yaris Hybrid. (aum)