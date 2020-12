BMW besetzt das Marketing neu

Kirsty Skinner-Gerth (44) wird zum neuen Jahr das Marketing für BMW Deutschland leiten. Sie folgt in dieser Funktion auf Marc Lengning, der in der Konzernzentrale in München das Kundeninteraktionsmanagement (CRM) der BMW Group übernehmen wird.

Kirsty Skinner-Gerth ist seit 22 Jahren bei BMW. Nach verschiedenen Funktionen bei Financial Services UK und im Produktmanagement bei BMW und Rolls-Royce Motor Cars in Großbritannien leitete sie das Marketing der Regionen Afrika, Karibik und Ost-Europa. 2014 übernahm sie die Leitung International Advertising, Online Communication und Entertainment Marketing des Konzerns. (ampnet/jri)