Nikolai Setzer wird Conti-Chef

Nikolai Setzer (49) wird zum 1. Dezember den Vorstandsvorsitz bei Continental übernehmen. Das hat der Aufsichtsrat heute mitgeteilt. Setzer wird Nachfolger von Elmar Degenhart, der sein Amt überraschend vor zwei Wochen gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat.

Nikolai Setzer arbeitet seit Abschluss seines Wirtschaftsingenieurstudiums in Deutschland und Frankreich im Jahr 1997 im Unternehmen. In den bislang 23 Jahren bei Continental war er in verschiedenen Funktionen in Entwicklung und Vertrieb tätig. Im März 2009 übernahm er die Leitung des Pkw-Reifengeschäfts mit Sitz in Hannover. Seit August desselben Jahres ist Nikolai Setzer Continental-Vorstandsmitglied. Die Verantwortung für das aus den Geschäften mit Pkw- und Nutzfahrzeugreifen formierte Geschäftsfeld Tires übernahm er im August 2011 und die für den Einkauf Konzern im Mai 2015. Vor anderthalb Jahren wechselte Setzer in die Automotive Group von Continental. Dort übernahm er die neu geschaffene Position „Sprecher des Automotive Boards“. Diese Funktion wird er auch als Konzernchef beibehalten. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder im Unternehmen verringert sich damit ab 1. Dezember von neun auf acht. (ampnet/jri)