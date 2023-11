Sajjad Khan wird Porsche-Vorstand für Car-IT

Porsche erweitert ab sofort sein Vorstandsteam mit Sajjad Khan, der das neu geschaffene Ressort Car-IT leiten soll, in dem die Themen Konnektivität und Infotainment sowie die Integration von externen Systemen ins Fahrzeug verantwortet werden. Der 50-Jährige Digital-Experte kommt von Mercedes-Benz, wo er bis August 2021 als Chief Technology Officer und Bereichsvorstandsmitglied tätig war. In Porsches Entwicklungszentrum in Weissach teilt sich Sajjad Khan die Büroflächen mit Forschungs- und Entwicklungsvorstand Michael Steiner.

„Sajjad Khan genießt weltweit einen hervorragenden Ruf als Digital-Experte“, sagt VW- und Porsche-Vorstandschef Oliver Blume. „Er wird unsere Position im globalen Wettbewerb mit seinem Team wirkungsvoll stärken.“ Für Sajjad Khan ist die Aufgabe klar: „Car-IT wird als Erfolgsfaktor in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Unsere Aufgabe ist es, dem hohen, für Porsche typischen Anspruch an Exklusivität und Performance in allen Belangen gerecht zu werden.“ (aum)