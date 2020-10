Scania mit neuen V8-Motoren

Vier neue V8-Selbstzünder ergänzen das Portfolio von Scania. Mehr als 70 neue Motorbauteile kamen bei der Entwicklung zum Einsatz. So konnte auch die innermotorische Reibung reduziert werden. Die Abgasbehandlung wird nun per Twin-Dosing-Technologie geleistet, so erreichen die Motoren die Abgasnorm Euro 6e. Unter anderem durch ein neues G33M-Opticruise-Getriebe sind mit den neuen V8-Motoren insgesamt bis zu sechs Kraftstoffeinsparung möglich – bei Leistungsstufen von 530, 590, 660 und 770 PS. (ampnet/deg)