Jaguar archiviert den Klang seines V8

Jaguar befindet sich auf dem Weg in eine rein elektrische Zukunft und nahezu lautloses Fahren. Vorher hat die britische Traditionsmarke aber noch Tonaufnahmen des F-Type mit V8-Motor an die British Library, die Nationalbibliothek des Landes, übergeben. Sie wurden sowohl aus dem Innenraum als auch von außen gemacht wurden. Es handelt sich um den Motorsound des letzten Jaguar-Sportwagens mit Verbrennungsmotor.

Aufgenommen wurde der V8-Klang in der Semi-Absorberkammer des Gaydon Engineering Centre. In dem schalldichten Raum wird üblicherweise das Sounddesign der Fahrzeuge entwickelt und getestet werden – an dem Ort also, wo der Auspuffklang des F-Type ursprünglich abgestimmt worden ist. Für das Audiodokument nutzte Jaguar einen F-Type R der Sonderedition „75“ in Ligurian Black mit Satin-Finish. Mit dem Coupé wurden eine Reihe von Schalt- und Beschleunigungsvorgängen vorgenommen, aus denen 30- und 47-Sekunden-Tracks produziert wurden.



Beide Aufnahmen beginnen mit dem Anlassen des Motors, das durch ein sofort erkennbares „Aufflackern“ bei ansteigender Drehzahl gekennzeichnet ist, bevor sie sich auf einen gleichmäßigen Leerlauf von 600 Umdrehungen in der Minute einpendelt. Jedes Mal, wenn der F-Type beschleunigt, öffnen sich die Ventile im Abgassystem und verändern die Abgasführung. Dadurch wird das charakteristische Brüllen erzeugt. Zu hören sind auch die Schaltgeräusche des Acht-Gang-Quickshiftgetriebes sowie das charakteristische Knistern und Knacken der vier Endrohre.



Der ausschließlich mit Allradantrieb angebotene 5,0-Liter-V8-Kompressor leistet 575 PS (423 kW) und entwickelt 700 Nm Drehmoment. Er beschleunigt den Wagen in 3,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird elektronisch auf 300 km/h begrenzt. (aum)