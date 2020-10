Iveco erhält größte Bestellung für CNG-Lastwagen in Südamerika

Iveco hat aus Südamerika einen Großauftrag erhalten: Die NRG Argentina S.A., ein Zulieferer für die Öl- und Gasindustrie, hat 100 Stralis Natural Power mit Erdgasantrieb bestellt. Für die CNG-Zugmaschinen errichtet Iveco am NRG-Hauptsitz in der zentralargentinischen Provinz Río Negro eigens ein Service- und Wartungszentrum. Es handelt sich um den bislang größten Lieferauftrag dieser Art in Südamerika.

Der Iveco Stralis NP fährt in Argentinien wegen der dortigen Besteuerung etwa 40 bis 50 Prozent günstiger als ein Diesel-Lkw. Zudem stößt er deutlich weniger Stickstoff- und Kohlendioxid sowie nahezu keinerlei Rußpartikel aus. (ampnet/jri)