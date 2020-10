Ratgeber: Motorradfahrer zum Saisonende besonders gefährdet

Tiefstehende Sonne, Morgentau, durch Erntefahrzeuge oder Herbstlaub verschmutzte Fahrbahnen sowie Splitt auf dem Asphalt zählen laut den Unfall-Experten zu den häufigsten externen Einflussfaktoren. Insbesondere im Spätsommer und im Herbst nehmen die Unfallzahlen mit Motorrad-Beteiligung regelmäßig wieder zu. „Motorradfahrer müssen sich gerade jetzt auf wechselhafte Fahrbahnbedingungen einstellen“, meint der Unfallexperte des TÜV Thüringen, Achmed Leser.

Die Fahrbahntemperaturen seien im Herbst oftmals wesentlich niedriger als die Lufttemperatur, erklärt Leser. Dadurch könne der Reifen keine optimale Haftung aufbauen, was sich unmittelbar auf das Fahrverhalten der Maschine auswirke. Gerade bei schneller Kurvenfahrt sei ein Wegrutschen im Herbst keine Seltenheit, so Achmed Leser. Auch moderne Assistenzsysteme könnten der Fahrphysik in solchen Situation kein Schnippchen schlagen.



Der Unfallexperte mahnt zudem zu mehr gegenseitiger Rücksichtnahme, insbesondere an Wochenende. Denn laut dem Unfallkalender des Statistischen Bundesamts (Destatis) sind Samstage und Sonntage die typischen Tage für einen Motorradunfall im Herbst. Die Destatis-Verkehrsunfallstatistik weist für das von der Corona-Pandemie beeinflusste erste Halbjahr 2020 in Deutschland dennoch einen nie dagewesenen positiven Trend aus: Die Zahl der bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben gekommenen Personen war mit 13,2 Prozent weniger Todesfällen im Straßenverkehr demnach in diesem Jahr auf dem niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.



Trotz niedrigerem Verkehrsaufkommen verunglückten im Zeitraum von Januar bis Mai allerdings mehr Benutzer von Krafträdern mit amtlichem Kennzeichen tödlich. Für Fahrer von schweren Maschinen mit amtlichem Kennzeichen und deren Beifahrer ist das Risiko mit 12 Getöteten je 100.000 Krafträder vier Mal so hoch wie das von Pkw-Insassen, wo auf 100.000 zugelassene Fahrzeuge nur drei Getötete kommen. Rund drei Viertel der Unfälle mit einer Beteiligung von Krafträdern mit amtlichem Kennzeichen ereignen sich in den Monaten April bis September. (ampnet/deg)