Rund 170 Azubis bei Opel

Unter Wahrung der strengen Corona-Regeln haben bei Opel in Deutschland heute fast 170 junge Menschen ihre Berufsausbildung begonnen. Anders als üblich wurden die Nachwuchs-Opelanerinnen und Opelaner am Stammsitz Rüsselsheim von Ausbildungsleiter Carsten Brust und seinem Team sowie Arbeitnehmervertretern in mehreren kleinen Gruppen begüßt. Deutschlandweit begrüßt Opel sogar mehr Auszubildende als im Vorjahr. Teilweise werden sie online unterrichtet.

Der Standort Rüsselsheim nimmt 120 Auszubildende in Empfang. Am Standort Kaiserslautern beginnen – wie im vergangenen Jahr – 34 Auszubildende ihre Lehre, in Eisenach mit 14 deutlich mehr als noch im Vorjahr. (ampnet/deg)