Seat Arona bekommt 150 PS

Seat bietet den Arona jetzt auch mit 150 PS (110 kW) starkem 1,5-Liter-Motor an. Damit beschleunigt das kompakte SUV in 8,2 Sekunden von null auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h. Das maximale Drehmoment beträgt 250 Newtonmeter, der Normkraftstoffverbrauch nach WLTP 6,2 bis 6,4 Liter je 100 Kilometer (NEFZ = 5,0 l). Der damit aktuell stärkste Arona verfügt über ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe und ist in zwei Ausstattungsvarianten zu Preisen von jeweils 25.944 Euro erhältlich. Für 29.677 Euro gibt es den Arona 1.5 TSI 100 kW auch als Sondermodell „Black Edition“ mit Zusatzausstattung. (ampnet/jri)