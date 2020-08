Im Bücherregal: Kurvige Heimat

Angefangen hat alles mit Frankreich, dann ging es unter anderem in die Schweiz und nach Italien, nach Kalifornien und Schottland sowie nach Thailand. Mit Band 13 kehrt „Curves“ ein zweites Mal in Deutschland ein. Nach einem Abstecher an die Küste führt Fotograf und Autor Stefan Bogner die Leser nun nach Süddeutschland. Baden-Württemberg und Bayern, Schwarzwald und Bodensee stehen auf dem Programm des genussvollen Autoreisens.

In vier Etappen führt das von Porsche unterstützte Magazin unter dem Motto „Soulful Driving“ von Baden-Baden bis nach Berchtesgaden. Dabei geht es mit Abstechern jenseits der gängigen Touristenrouten und in einigen Schleifen über teils schmalste Straßen. Es bleibt beim bekannten Konzept: Fotos von menschen- und autoleeren Streckenabschnitten werden mit lyrisch anmutenden Textpassagen über die Erlebnisse und Eindrücke auf und neben dem Asphalt garniert. Ganz nebenbei wird ein bisschen (Heimat-)Geschichte vermittelt. Zudem gibt es am Rand den einen oder anderen Übernachtungs- und Restauranttipp.



„Curves 13“ wirkt natürlich nicht ganz so spektakulär wie andere Bände, weil viele Motive so oder so ähnlich den meisten Autofahrern bekannt sind. Hier macht eher die gewisse Vertrautheit den Reiz beim Betrachten der Bilder aus. Und vor allem aus der Vogelperspektive wird vielfach deutlich, was sich aus der Sicht hinter dem Lenkrad nur selten erschließt: Zu welch faszinierenden Straßenverläufen sich einzelne Kurven auch in Deutschland aneinanderreihen. Als Beispiel seien nur die Schwarzwaldhochstraße und die Rossfeld-Panoramastraße genannt. Zwei-, dreimal wirken die Aufnahmen aus der Totalen wie die Miniaturlandschaften einer Modelleisenbahnanlage.



Dieses Mal gibt es ein paar Motive von Gebäuden oder einem Museumsbesuch mehr als sonst, und einmal haben sich – ungewöhnlich für diese Reihe mit ansonsten menschenleeren Fotos – zwei Paddler sowie an anderer Stelle der Rücken eines Café-Besuchers ins Bild „geschlichen“. Schade bleibt aber gerade in heimatlichen Gefilden, dass sich meist keine Hinweise darauf finden, auf welcher Straße oder zwischen welchen Ortschaften die einzelnen Aufnahmen entstanden sind. Alle Etappen sind aber in Kartenübersichten nachgezeichnet, so dass sie mit etwas Geschick auf einen etwas größeren Maßstab übertragen und mit der eigenen Roadmap nachgefahren werden können.



Das kartonierte und vom Verlag als Zeitschrift geführte Buch kommt zur richtigen Zeit. Unter Corona-Umständen bietet es sich mehr als sonst an, Urlaub im eigenen Land zu machen.



„Curves Deutschland – Baden-Württemberg / Bayern“ von Stefan Bogner hat 290 Seiten mit 345 Fotos und Abbildungen. Der zweisprachige Band (Deutsch und Englisch) ist Delius-Klasing-Verlag erschienen und kostet 15 Euro. (ampnet/jri)