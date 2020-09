Gestern wurden Freie per Federstrich zu Verlegern

Neun Freie wurden gestern am Nachmittag bei einem Notar in Stadthagen per Federstrich zu Verlegern, als sie den Vertrag zur Gründung einer Gesellschaft unterschrieben haben. Die Autoren-Union (autonion), deren gleichberechtigte Gesellschafter sie nun sind, übernimmt alle Medien von Schwerdtmann.Com einschließlich der Online-Nachrichtenagentur „Auto-Medienportal.Net“ und des Content-Portals „Car-Editors.Net“. Erklärtes Ziel der Neun: Sie wollen im Themenkomplex von Auto und Mobilität eine relevante Quelle und Stimme sein. Die Autoren-Union soll dabei für Reputation und finanzielle Stabilität sorgen.

Die Gesellschaft übernimmt alle laufenden Geschäfte, die Marken und Titelrechte sowie die komplette Software vom bisherigen Besitzer Peter Schwerdtmann (73), der in der Gesellschaft mit einem zehnprozentigen Anteil präsent bleibt. Das Leitmedium der Autoren-Union, das „Auto-Medienportal“, hat bisher mit den eigenen Lesern und seinen Abnehmern im Internet eine Reichweite von rund 1,5 Milliarden Pageimpressions im Monat generiert. Bei Printmedien liegt die monatliche Reichweite über 30 Millionen. Auf diesem Fundament aufbauend will die Autoren-Union wachsen, wenn sie am 1. Januar 2021 offiziell als GmbH ins bestehende Geschäft einsteigt. (autonion/Sm)