So fühlt sich ein echter Rennfahrer

Die Autostadt erweitert die aktuellen. Auf der Piazza – der riesigen Freifläche – unmittelbar im Eingangsgebäude am Mittellandkanal eröffneten Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, Michael Schlabitz, General Manager Ducati Deutschland und Johannes Stilz, Presse, Events & Community Ducati Deutschland, ein Highlight für Motorradfans: eine echte Ducati Streetfighter V4. In Schräglage können sich Gäste auf dem Motorrad fotografieren lassen und im Stand erleben, wie sich Rennfahrer in der Kurve fühlen.

Wer selbst fahren möchte, hat im Rahmen des Wiederaufsteigertrainings Gelegenheit dazu. Verschiedene Ducati- und Scambler-Modelle werden hierfür von Ducati Deutschland zur Verfügung gestellt. Das Angebot kann über die Telefonnummer 0800 288 678 238 und über den Online-Shop unter www.autostadt.de gebucht werden.



Neben der neuen Attraktion finden Besucher die Marke Ducati an weiteren Orten der Autostadt. In den Glasboxen auf dem Parkplatz am Servicehaus sowie am Zeithaus werden aktuelle Modelle der italienischen Traditionsmarke präsentiert. (ampnet/av)