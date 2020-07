Rolls Royce läutet das Zeitalter des Minimalismus ein

Einen ungewöhnlichen Weg wählte heute Torsten Müller-Ötvös, der Chef von Rolls-Royce Motor Cars, um die Kunden auf den nächsten Rolls-Royce Ghost vorzubereiten. In einem Offenen Brief erklärt er, dass vollständig entwickelte Modell – Ausnahme die Kühlerfigur Spirit of Ecstacy und der Regenschirm – werde dem neuen Zeitgeist bei den Kunden der englischen Edelmarke und BMW-Tochter folgen. Die Kunden – so Müller-Ötvös – schätzten auch die Unkompliziertheit. „Unsere Kunden äußerten den klaren Wunsch nach noch mehr Minimalismus beim Design.“

Der Rolls-Royce-Chef verpasst der neuen Bewegung der Zurückhaltung bei Luxus auch gleich einen Begriff, der Schule machen wird. Er nennt sie die „Post-Opulenz“ und beschreibt das als eine deutliche Tendenz zu Luxusobjekten, „die von Reduktion und Zurückhaltung geprägt sind“. Offensichtlichen und unnötigen Zierrat und augenscheinlich Komplikationen sollen der Vergangenheit angehören, aber bei Rolls-Royce werde es „immer einen Platz für Gegenstände und Produkte von Opulent geben, die das Beste menschlicher Bemühungen ausdrücken, inspirierende Größe vermitteln und ein Gefühl von Theater und Magie ausstrahlen“.



Alles ist relativ. Was Rolls-Royce unter Post Opulenz versteht, wir der neu Ghost zeigen. Er soll im Herbst vorgestellt werden, trotz Corona zur angekündigten Zeit. (ampnet/Sm)