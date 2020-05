Camping: Mit besten Empfehlungen vom ADAC

In Deutschland sind touristische Campingaufenthalte wieder in allen Bundesländern möglich. Bayern stößt morgen als letztes dazu. Insgesamt 1155 deutsche Campingplätze hat der aktuelle ADAC-Campingführer 2020 bewertet. 18 davon erreichten dabei das Prädikat „Superplatz“. Für die neue inländische Reisefreiheit hat der ADAC einige Empfehlungen für unterschiedliche Urlaubsvorlieben zusammengetragen.

Camping …

… am Meer (Nordsee): Camping am Nordseestrand in Dornum/Niedersachsen. Beim kleinen Hafen vor dem Deich gelegen, mit großem Sandstrand und Meerwasser-Schwimmbad, E-Auto im Verleih (www.pincamp.de/campingplaetze/camping-am-nordseestrand).

.

… am Meer (Ostsee): Insel-Camp Fehmarn (ADAC-Superplatz). Sehr gepflegter und ruhiger, familiärer Platz mit weitem Blick über die Ostsee zum Festland, mit Windsurf- und Kite-Schule (www.pincamp.de/campingplaetze/insel-camp-fehmarn).



… am See: Strandcamping Waging/Bayern (ADAC-Superplatz). Großer platzeigener Strand, Betreuung und Indoor-Spielparadies für Kinder, dazu umfangreiches Freizeitprogramm, Fitnessparcours und Fußballgolf-Anlage

(www.pincamp.de/campingplaetze/strandcamping-waging).



… am Fluss: Adventure Camp Schnitzmühle bei Viechtach/Bayern. Naturcampingplatz am Schwarzen Regen, ideal für Flusswanderer, mit kleinem Badeweiher, Kanuverleih und deutsch-thailändischer Küche

(www.pincamp.de/campingplaetze/adventure-camp-schnitzmuehle).



… mit Kindern: Alfsee Ferien-Erlebnispark in Rieste/Niedersachsen (ADAC-Superplatz). Weit verzweigtes Gelände mit vielen Sport- und Freizeitmöglichkeiten, mit großem Themenpark „Germanenland“ und ca. zehn Hektar großem See

(www.pincamp.de/campingplaetze/alfsee-ferien-und-erholungspark).



… zu zweit: Camping Kleine Bergoase bei Bad Schandau/Sachsen. Kleiner, idyllischer Platz unweit des Nationalparks Sächsische Schweiz, ideal für Wanderer und Naturliebhaber (www.pincamp.de/campingplaetze/camping-kleine-bergoase)

.

… für Sportler: Camping Wirthshof/Baden-Württemberg (ADAC-Superplatz). In der Bodenseeregion unweit von Meersburg und Immenstaad gelegen, mit vielfältigem Sport-, Fitness- und Freizeitangebot sowie einer großen Indoor-Naturspielscheune mit Seilgarten (www.pincamp.de/campingplaetze/camping-wirthshof).



… mit Hund: Campingpark Havelberge am Woblitzsee/Mecklenburg-Vorpommern (ADAC-Superplatz). Schöne Lage am See und eigener Strand für Gäste mit Hund, dazu professioneller Hundetrainer am Platz, umfangreiches Animations- und Veranstaltungsangebot, „Wohnflöße“ als unkonventionelle Mietunterkünfte (www.pincamp.de/campingplaetze/campingpark-havelberge).



… ohne Hund: Naturcamping Hexenwäldchen, Müritz-Nationalpark/Mecklenburg-Vorpommern. Familiärer, direkt am See gelegener Platz mit naturpädagogischem Konzept, mit kleinem Sandstrand sowie Verleih verschiedener Kanus und Kajaks (www.pincamp.de/campingplaetze/naturcamping-zum-hexenwaeldchen).



… in der Stadt: Campingplatz Insel, Bamberg/Bayern. Parkähnlich angelegtes Wiesengelände mit hohen Laubbäumen, idealer Ausgangspunkt für Stadtbesichtigungen, direkt am Stadtrand und am Ufer der Regnitz gelegen (www.pincamp.de/campingplaetze/campingplatz-insel).



… ohne Fußabdruck: Uhlenköper Camp bei Uelzen/Niedersachsen (ADAC-Award 2020 für Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein). Umfangreiches Nachhaltigkeitskonzept mit Pflanzenkläranklage im Naturfreibad, Ladesäule für E-Fahrzeuge an den Standplätzen, organisierte Kanutouren (www.pincamp.de/campingplaetze/uhlenkoeper-camp). (ampnet/jri)