Die Top Ten der Woche beim „Auto-Medienportal“

258.866 Texte wurden in der vergangenen Woche beim „Auto-Medienportal“ abgerufen oder heruntergeladen, dazu 152.723 Fotos und Videos. Nach den überwältigenden Zahlen vom vergangenen Montag bringen uns nun die beiden langen Wochenenden wieder in die Normalität. Trotzdem: Es bleiben fast 400.000 Abrufe in der Statistik.

Die Top Ten bei den Texten:



1. Eine Marktübersicht: Halblinge fürs gute Gewissen

2. Feiern hinter der Frontscheibe

3. Kommentar: Nicht schon wieder

4. Porsche öffnet die Pitlane auf dem Nürburgring

5. 110 Jahre Alfa Romeo (1): Das schnellste und schönste Auto seiner Zeit

6. Frankreichs Wirtschaftsminister: Renault kann verschwinden

7. Der Himmel ist blauer seit Corona

8. Fahrbericht Can-Am Ryker 600: Quertreiber für Einsteiger

9. Fahrbericht Seat Arona TGI: Gas geben für ein besseres Gewissen

10. Prototypenfahrt BMW 4er: Maskierter Sportwagen



152.723 Fotos oder Videos wurden in den vergangenen sieben Tagen von unserem Server an unsere Abnehmer als Downloads ausgeliefert. Das Foto der Woche zeigt den Mercedes-AMG E 53 4-Matic+, das beste Video den Audi RS 4 Avant. (ampnet/Sm).